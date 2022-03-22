Роналду высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 в Катаре.



«Полная концентрация на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь будет непростым.



Мы с огромным уважением относимся к противникам, с которыми мы столкнёмся, у которых та же цель, что у нас. Но мы вместе будем бороться за то, чтобы Португалия заняла своё законное место. Давайте сделаем это!» — написал португалец в своих соцсетях.



Напомним, сборная Португалии по итогам жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 попала в путь С. В полуфинале стыковых матчей португальская команда сыграет с Турцией. Встреча состоится 24 марта. В случае победы сборная Португалии сыграет в финале стыковых матчей с победителем пары Италия — Северная Македония.

Новость по теме Пепе заразился коронавирусом в преддверии стыкового матча ЧМ-2022 Португалия — Турция