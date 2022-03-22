Пепе заразился коронавирусом в преддверии стыкового матча ЧМ-2022 Португалия — Турция

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Португальской федерации футбола (FPF).



39-летний португальский футболист был отправлен на самоизоляцию. Тренерский штаб сборной Португалии принял решение вызвать защитника «Лилля» Тьягу Джало в расположение команды для подготовки к стыковым матчам чемпионата мира 2022 года.



Напомним, сборная Португалии по итогам жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 попала в путь С. В полуфинале стыковых матчей португальская команда сыграет с Турцией. Встреча состоится 24 марта. В случае победы сборная Португалии сыграет в финале стыковых матчей с победителем пары Италия — Северная Македония.

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