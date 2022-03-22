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Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича

Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича
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Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций, наложенных правительством Великобритании на владельца клуба Романа Абрамовича.

«История, которую построил «Челси», не забудется. Болельщики всегда будут поддерживать «Челси», потому что они любят этот клуб. Понимаю, что сейчас для команды трудный момент.

Что думаю по поводу поведения Тухеля в этой ситуации? У меня есть своё мнение, но я сейчас не анализирую мир спорта. Я знаю, что в нём происходит. Но в данный момент спорт для меня вторичен. Сейчас моё внимание сосредоточено на другом.

Я понимаю, что происходит с «Челси». Ради благополучия клуба и болельщиков ситуация на Украине должна разрешиться. Надеюсь, что это произойдёт, но, как сказал ранее, моё внимание сконцентрировано на более глобальном», — приводит слова Шевченко Daily Mail.

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