Гендиректор ЦСКА: предпринимаем все необходимые меры, чтобы вывести клуб из-под санкций

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб предпринимает все необходимые меры, чтобы выйти из-под санкций.

«Что касается перехода на весну-осень, наверное, это не самая серьёзная проблема сейчас. Очень поверхностно коснулись этой темы. Что касается моей позиции, то я не вижу в этом смысла. С учётом перерыва на международные турниры, что получается: футболисты будут уезжать, опять же нарушается спортивный принцип. Развивать российских игроков? Это другой вопрос.



Дополнительное трансферное окно? Обсуждали, но пока мысли вслух. Большинство клубов спокойно отнеслись к инициативе — легко сказать, трудно сделать. Даже если будет дополнительное регистрационное окно, где брать футболистов? ФНЛ? Тогда надо там дополнительное трансферное окно открывать. Что касается легионеров, то все сборники на данный момент обещали вернуться. Но, к сожалению, каждый день ситуация меняется. Проблематично прогнозировать, чего ждать от завтрашнего дня. Но на текущий момент все должны вернуться.

Что касается санкций к ВЭБу, конечно, ведётся определённая работа, юристы занимаются, предпринимаем все необходимые действия, чтобы вывести клуб из-под санкций. Проблемы со стадионом? Дорожная карта разработана, замечания, которые были отмечены, потихоньку устраняются. Два матча уже прошли без каких-либо нарушений, в тесном контакте с правоохранительными органами. Благодарны им за содействие. Пока всё нормально. Закончилось ли расследование по камерам? Основная версия — технический сбой. Уголовное дело по этому вопросу заводиться не будет. Надеемся, что останемся с нашим техническим спонсором. Но очень много вопросов, на которые я не в состоянии дать ответ», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.