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Осинькин: работаем над тем, чтобы Зиньковский был опасен всегда и отовсюду

Осинькин: работаем над тем, чтобы Зиньковский был опасен всегда и отовсюду
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о работе над игровым стилем полузащитника Антона Зиньковского.

«У Антона в этом сезоне два гола? В других метриках надо вычислять его пользу для команды. Антон не является лучшим бомбардиром в силу своего стиля. От ворот он играет дальше, чем бомбардиры, которые начинают атакующие действия с фланга. Для понимания ситуации: Салах и Месси не чистые нападающие, но к воротам играют близко. Сильно ближе, чем Зиньковский.

Антон действует в зоне, откуда ему комфортно отдавать передачи. Если большинству бомбардиров нужно найти мяч и управляться с ним внутри штрафной площади, то Антон больше играет в углах штрафной и оттуда либо отдаёт передачу, либо использует дриблинг. Его основная функция оттуда – фланговая доставка мяча после дриблинга или прострелы. Также при помощи дриблинга Антон зарабатывает пенальти (как в нашем последнем матче с «Сочи»).

Также обратите внимание, что голы Антона возникают до штрафной площади: он бьёт издалека, много голов из вратарской он не забивает. И вряд ли изменит свой стиль – хотя мы и работаем над тем, чтобы Антон распространял свои «зоны влияния» и был опасен всегда и отовсюду», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

«Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского? «Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского?
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