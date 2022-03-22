Осинькин: работаем над тем, чтобы Зиньковский был опасен всегда и отовсюду

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о работе над игровым стилем полузащитника Антона Зиньковского.



«У Антона в этом сезоне два гола? В других метриках надо вычислять его пользу для команды. Антон не является лучшим бомбардиром в силу своего стиля. От ворот он играет дальше, чем бомбардиры, которые начинают атакующие действия с фланга. Для понимания ситуации: Салах и Месси не чистые нападающие, но к воротам играют близко. Сильно ближе, чем Зиньковский.



Антон действует в зоне, откуда ему комфортно отдавать передачи. Если большинству бомбардиров нужно найти мяч и управляться с ним внутри штрафной площади, то Антон больше играет в углах штрафной и оттуда либо отдаёт передачу, либо использует дриблинг. Его основная функция оттуда – фланговая доставка мяча после дриблинга или прострелы. Также при помощи дриблинга Антон зарабатывает пенальти (как в нашем последнем матче с «Сочи»).



Также обратите внимание, что голы Антона возникают до штрафной площади: он бьёт издалека, много голов из вратарской он не забивает. И вряд ли изменит свой стиль – хотя мы и работаем над тем, чтобы Антон распространял свои «зоны влияния» и был опасен всегда и отовсюду», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.