Мануэль Нойер: у меня нет цели стоять в воротах сборной Германии в 2024 году

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о целях национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Катаре.
«У меня нет цели стоять в воротах сборной в 2024 году. Я просто хочу играть за национальную команду до тех пор, пока мне это нравится и пока я нужен. Для меня большая честь представлять свою страну. Конечно, мои выступления должны соответствовать общему качеству игры. Знаю, что у меня осталось не так много чемпионатов мира.
Важно, чтобы сборная Германии на чемпионате мира показала себя лучше, чем в 2018 году. Для меня существует лишь одна цель — победа на чемпионате мира», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.
Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 22 марта 2022
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