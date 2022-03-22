Дмитрий Тарасов прибыл на тренировочный сбор национальной команды

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов прибыл на учебно-тренировочный сбор российской национальной команды.
«Друзья, кто не узнал — это я, старый волк. Сегодня мы обыграем сборную России в челлендже. Со мной будет текила, а с Бариновым будет Рифат. А на что мы сыграем — расскажем вам чуть попозже», — сказал Тарасов пресс-службе сборной России.
Решение провести тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта было принято в связи с переносом 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта. Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре. В полуфинале подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с командой Польши, но после отстранения сборной России Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
- 22 марта 2022
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