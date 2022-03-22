Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в «Милане» или «Боруссии»

Нападающий «Реала» Лука Йович может покинуть команду летом. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, с начала января несколько клубов направляли запросы по поводу покупки серба, при этом официального предложения пока не поступало. Сербом интересовались разные клубы из разных стран: «Арсенал» и «Эвертон» из Англии, дортмундская «Боруссия» из Германии и «Милан» из Италии.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл 13 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.
Напомним, 24-летний футболист перешёл в мадридский «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года за € 63 млн.
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