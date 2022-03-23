Goal представил обновлённый рейтинг лучших молодых футболистов мира. Беллингем топ-1

18-летний английский хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем возглавил рейтинг вундеркиндов по версии Goal. При его составлении учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.



Также в топ-5 вошёл игрок «Байера» Флориан Вирц, полузащитник «Барселоны» Гави, представитель «Баварии» Джамал Мусиала и хавбек «Ливерпуля» Харви Элиотт.



Напомним, что Goal исключил полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна из списка лучших футболистов мира. Российский спортсмен располагался на 11 строчке, которая сейчас на сайте остаётся вакантной.

Топ-10:

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

2. Флориан Вирц («Байер)

3. Гави («Барселона»)

4. Джамал Мусиала («Бавария»)

5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

6. Райан Шерки («Лион»)

7. Девайн Ренсх («Аякс»)

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд)

9. Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)

10. Рикардо Пепи («Аугсбург»).

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