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Лукаку сообщил одноклубникам, что покинет «Челси»

Лукаку сообщил одноклубникам, что покинет «Челси»
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку сообщил партнёрам по команде, что намерен покинуть клуб, сообщает AS. По информации источника, 28-летний бельгийский футболист хочет вернуться в «Интер».

Ранее стало известно, что Лукаку готов пойти на снижение заработной платы для того, чтобы вернуться в миланский «Интер». Бельгийский форвард, высказывания которого о симпатиях к миланскому клубу уже обошлись в кругленькую сумму, может также перейти в «Интер» на правах аренды.

28-летний форвард забил за «Челси» 12 голов и отдал две результативные передачи за 34 матча во всех турнирах нынешнего сезона. Выступая за «Интер», завоевавший в прошлом году первое скудетто за 11 лет, он забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач в 44 матчах.

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