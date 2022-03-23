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Почётный президент РФС поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд

Почётный президент РФС поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Идея о расширении Премьер-Лиги уже не новая. Раньше я всегда был против увеличения числа команд. На игроков сборных была большая нагрузка: они играли в еврокубках, в чемпионате, участвовали в Кубке России, приезжали в сборную команду, а спортивный сезон у нас достаточно короткий. Добавить ещё две команды — значит сделать календарь ещё более жёстким.

Но сейчас ситуация поменялась, не будет еврокубковых игр, матчей национальной сборной. Многие футболисты лишатся большого количества матчей. Сегодня я уже не такой категорический противник 18 команд, вижу в этом смысл.

Надо посмотреть, насколько конкурентноспособны команды, которые придут, есть ли у них финансирование. Правильно, что при моратории и расширении зайдут только две команды ФНЛ. Третья-четвёртая команды ФНЛ — это несколько другой уровень. У команд РПЛ, которые идут на 15-16 месте есть хорошие стадионы, они прошли лицензирование. А какие команды могут зайти из ФНЛ — большой вопрос», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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