Юрий Сёмин оценил идею о возвращении РПЛ к системе «весна-осень»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался об идее возвращения системы «весна-осень» в Российской Премьер-Лиге.
«Формат чемпионата весна-осень — это не повестка сегодняшнего дня. У нас есть формат, по которому команды играют довольно давно, все привыкли. Принципиальных различий в календаре осень-весна от весна-осень я не вижу.
Можно привести в пример чемпионат Норвегии, который проходит по нашей старой системе. Они не стали переходить на формат осень-весна. Норвежский футбол находится на хорошем уровне, там воспитываются игроки, которые уезжают в крупные европейские клубы. Тем более с Норвегией у нас похожий климат, поэтому такой календарь российскому чемпионату тоже подходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 марта 2022
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:42
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
19:01
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19
-
16:09
-
15:56
-
15:49
-
15:24
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:05