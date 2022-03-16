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Юрий Сёмин оценил идею о возвращении РПЛ к системе «весна-осень»

Юрий Сёмин оценил идею о возвращении РПЛ к системе «весна-осень»
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался об идее возвращения системы «весна-осень» в Российской Премьер-Лиге.

«Формат чемпионата весна-осень — это не повестка сегодняшнего дня. У нас есть формат, по которому команды играют довольно давно, все привыкли. Принципиальных различий в календаре осень-весна от весна-осень я не вижу.

Можно привести в пример чемпионат Норвегии, который проходит по нашей старой системе. Они не стали переходить на формат осень-весна. Норвежский футбол находится на хорошем уровне, там воспитываются игроки, которые уезжают в крупные европейские клубы. Тем более с Норвегией у нас похожий климат, поэтому такой календарь российскому чемпионату тоже подходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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