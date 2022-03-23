ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч

ЦСКА и «Нижний Новгород» во время паузы на игры сборных проведут товарищеский матч, сообщает пресс-служба ЦСКА. Встреча пройдёт 26 марта в 12:00 мск на стадионе «Октябрь». Вход для зрителей будет свободным.
ЦСКА в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Динамо» на одно очко. В 22-м туре армейцы переиграли казанский «Рубин» со счётом 6:1. Первые голы за московскую команду забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. В следующем туре команда Алексея Березуцкого встретится с «Уралом».
«Нижний Новгород» в 22-м туре РПЛ сыграл со «Спартаком» вничью – 1:1. «Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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