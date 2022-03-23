Ребров оценил идею расширить Российскую Премьер-Лигу

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Этот сезон завершается очень непросто для всего российского футбола. Мы лишились еврокубков, отчего игра в нашем чемпионате становится менее привлекательной для зрителей. Сейчас несколько клубов борются за возможность остаться в Премьер-Лиге, поэтому введение моратория на вылет в ФНЛ сильно сказалось бы на зрелищности в оставшихся матчах.

Мне, как болельщику, было бы уже не так интересно следить за играми, в которых глобально ничего не решается. Сейчас в РПЛ 16 команд, которые могут столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами уже по ходу этого сезона. Поэтому расширение лиги до 18 клубов в нынешней ситуации мне кажется абсурдом.



Если мы хотим перейти на систему «весна-осень», можно играть всё лето через три на четвёртый день в чемпионате и Кубке страны. При отсутствии возможности участвовать в чемпионате мира мы завершили бы сезон зимой, а весной уже начали бы новый. Но надеюсь, что положительные решения об участии наших команд в турнирах ФИФА и УЕФА примут как можно скорее, и мы будем обсуждать реформы, которые действительно сделают футбол в России лучше», — написал Ребров в своём телеграм-канале.