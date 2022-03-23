Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Уткин — о конфликте в «Ахмате»: Талалаев намерен найти в своём клубе крысу

Василий Уткин — о конфликте в «Ахмате»: Талалаев намерен найти в своём клубе крысу
Комментарии

Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался о возможном конфликте внутри «Ахмата».

«В «Ахмате» поругались главный тренер Талалаев и капитан команды Семёнов. Теперь он уже, конечно, не капитан. Его последовательно оштрафовали на 300, 400, а затем 500 тысяч рублей. Кстати, возможно, это было 3 разных штрафа, а не пересмотр одного и того же. Естественно, клуб это опровергает, тем не менее Андрей Талалаев намерен найти в своём клубе крысу, которая вынесла информацию из команды наружу. Вообще, это удивительно, что Талалаев ищет в команде крысу, а Леонид Слуцкий нашёл на поле мышь», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Утверждалось, что перед матчем 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» Семёнов отказался надеть датчик. После этого Талалаев пригрозил игроку штрафом. Во время игры наставник грозненцев неоднократно делал замечания футболисту, а после матча, который закончился со счётом 3:2 в пользу «Локомотива», раскритиковал его в прессе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022