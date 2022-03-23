РФС может подать в CAS ещё по одному иску против ФИФА и УЕФА
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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант подачи в Спортивный арбитражный суд (CAS) дополнительных исков против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
По информации источника, причиной для иска является приостановка выплат на специальные детско-юношеские программы, которые были запущены в России как раз по инициативе международных организаций.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.
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