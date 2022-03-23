32-летний Томас Мюллер рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру

32-летний нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.



«Когда-то я сказал, что хочу играть на высшем уровне до 2025 года. Мой настрой не изменился. Мой контракт действует до 2023 года. Посмотрим, что будем потом делать», — цитирует Мюллера издание Bild.



Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, в которых забил семь голов и отдал 19 результативных передач.



С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, в которых забил 42 гола.