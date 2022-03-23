«Барселона» готова незначительно улучшить предложения для Гави и Араухо

Руководство «Барселоны» не готово пойти на значительное увеличение зарплат для Гави и Рональда Араухо. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, боссы сине-гранатовых считают игроков системообразующими, однако они не готовы вступать в торги с их агентами. Каталонцы могут увеличить предложения по новым контрактам, но лишь незначительно. Отмечается, что футболисты хотят остаться в клубе.
23-летний Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В нынешнем сезоне уругвайский защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.
17-летний Гави — воспитанник «Бетиса». Он оказался в академии «Барселоны» в 2015 году. В нынешнем сезоне испанский полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач.
- 24 марта 2022
-
00:23
-
00:17
- 23 марта 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:26
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:50
-
21:37
-
21:29
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07