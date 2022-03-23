Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова незначительно улучшить предложения для Гави и Араухо

«Барселона» готова незначительно улучшить предложения для Гави и Араухо
Комментарии

Руководство «Барселоны» не готово пойти на значительное увеличение зарплат для Гави и Рональда Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы сине-гранатовых считают игроков системообразующими, однако они не готовы вступать в торги с их агентами. Каталонцы могут увеличить предложения по новым контрактам, но лишь незначительно. Отмечается, что футболисты хотят остаться в клубе.

23-летний Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В нынешнем сезоне уругвайский защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.

17-летний Гави — воспитанник «Бетиса». Он оказался в академии «Барселоны» в 2015 году. В нынешнем сезоне испанский полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022