«Фиорентина» не готова выкупать Пентека у «Герты» за € 15 млн

Руководство «Фиорентины» вряд ли выкупит контракт нападающего «Герты» Кшиштофа Пёнтека, который выступает за «фиалок» на правах аренды. Об этом сообщает La Repubblica…
По информации источника, флорентийцы могут выкупить у команды, которую тренирует Феликс Магат, права на игрока за € 15 млн, но «фиалки» не готовы тратить такую сумму на поляка. Контракт 26-летнего поляка с немецким клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее стало известно, что Пёнтек был близок к возвращению в свой бывший клуб «Дженоа», однако в итоге его перехватила «Фиорентина». Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил 3 гола в 8 играх в Серии А.
После 29 туров «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального первенства, набрав 47 очков.
- 24 марта 2022
-
00:23
-
00:17
- 23 марта 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:26
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:50
-
21:37
-
21:29
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07