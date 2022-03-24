«Фиорентина» не готова выкупать Пентека у «Герты» за € 15 млн

Руководство «Фиорентины» вряд ли выкупит контракт нападающего «Герты» Кшиштофа Пёнтека, который выступает за «фиалок» на правах аренды. Об этом сообщает La Repubblica…

По информации источника, флорентийцы могут выкупить у команды, которую тренирует Феликс Магат, права на игрока за € 15 млн, но «фиалки» не готовы тратить такую сумму на поляка. Контракт 26-летнего поляка с немецким клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, что Пёнтек был близок к возвращению в свой бывший клуб «Дженоа», однако в итоге его перехватила «Фиорентина». Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил 3 гола в 8 играх в Серии А.



После 29 туров «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального первенства, набрав 47 очков.