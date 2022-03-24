«Арсенал» начал переговоры с агентами нападающего «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Арсенал», сообщает Daily Express.



По информации источника, уругваец нравится главному тренеру «канониров» Микелю Артете из-за его умения играть спиной к воротам. Представители «Арсенала» уже начали переговоры с агентами Нуньеса.



Ранее сообщалось, что игрока хотят подписать «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».



Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 22 матчах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи.