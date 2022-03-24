Российская футболистка Мягкова рассказала, как состоялся её переход из «Локо» в «Верону»
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23-летняя российская футболистка Алина Мягкова, выступающая за итальянскую «Верону», рассказала о своём переходе из московского «Локомотива».
«Я закончила учёбу и стала свободным игроком, после чего на меня вышел скаут «Вероны» – предложил перейти к ним до конца сезона. У меня нет агента.
Был ли это рискованный переход, учитывая, что «Локомотив» выиграл все трофеи в прошлом сезоне, а я перехожу в команду-аутсайдер чемпионата Италии? Нет. На каком бы месте ни была команда, Серия А — сильный чемпионат. Я наберусь опыта, играя против таких топов, как «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Они ничем не уступают по уровню «Барселоне», «Челси» или другим европейским грандам», — сказала Мягкова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
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