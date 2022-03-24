Гарри Кейн: я сосредоточен на том, чтобы закончить текущий сезон со «шпорами»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о своём будущем в клубе и национальной сборной.
«Я сосредоточен на том, чтобы закончить текущий сезон со «шпорами»… Я не могу контролировать, что произойдёт в будущем. Я хотел бы поехать на ЧМ-2022 в самой лучше физической форме, насколько это возможно», – цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, Кейн отметился двумя результативными передачами в матче 30-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1). После 29 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко. Также англичанин недавно установил рекорд АПЛ по голам в выездных матчах, забив 95 голов в 139 встречах.
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