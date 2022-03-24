«Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» поборются за молодую звезду «Аякса»

Нападающий «Аякса» Антони близок к переезду в один из европейских топ-чемпионатов в летнее трансферное окно. На 22-летнего бразильца претендуют мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и мерсисайдский «Ливерпуль», информирует UOL.

Отмечается, что «Бавария» и «Ливерпуль» следят за Антони достаточно давно, а «Барселона» включила бразильца в свой шорт-лист несколькими днями ранее. Обратить внимание на Антони руководству «Барселоны» посоветовал защитник Дани Алвес.

Ранее сообщалось, что «Аякс» намерен выручить за Антони порядка € 60 млн. Его соглашение с нидерландским клубом рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильского вингера в € 35 млн.