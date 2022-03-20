Футболист «Аякса» устроил театральное шоу в концовке матча с «Фейеноордом» и был удалён

Форвард «Аякса» Антони получил курьёзную красную карточку в концовке матча 27-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом». Амстердамцы вели в счёте 3:2, а на последних минутах нападающий решил потянуть время.
Он получил небольшое повреждение и выкатился с поля. Но затем наставник соперника Арне Слот помог ему подняться и вернуться на газон. Антони уже было поднялся на ноги, но затем к нему подбежал одноклубник Душан Тадич. Он толкнул его, заставив упасть вновь. После этого Антони начал изображать муки. Главный арбитр Дании Маккели отлично разобрался в ситуации и показал бразильцу жёлтую карточку. Она стала для него уже второй, в результате он был удалён с поля.
Примечательно, что именно Антони принёс «Аяксу» победу. Его гол на 86-й минуте стал решающим.
«Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. Амстердамцы набрали 66 очков. «Фейеноорд» находится на третьем месте с 55 очками.
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