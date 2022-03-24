Дюков — о судействе в РПЛ: в последнем туре стало качественнее
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Президент РФС Александр Дюков оценил судейство в Российской Премьер-Лиге в матчах, состоявшихся после зимней паузы.
«Что касается судейства, то в первых турах после возобновления оно, мягко говоря, было не самым высоким. Думаю, судьям нужно время, чтобы войти в тонус. В последнем туре, например, уже было более качественно. Есть одна ключевая ошибка, которую не исправил VAR, – эпизод в Нижнем Новгороде. В ЭСК примут решения по всем эпизодам.
Высказывания в адрес судей? С большим уважением отношусь к Слуцкому. Могу списать его слова на эмоции, но надо держать себя в руках и не допускать такой лексики. В этом матче не было ключевых ошибок», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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