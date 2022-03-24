Кьеллини и Бонуччи могут пропустить полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022

Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини могут пропустить полуфинальный стыковой матч отбора на ЧМ-2022 с Северной Македонией, сообщает Football Italia.

По данным источника, в защитной линии произойдут значительные изменения по сравнению с прошлым летом: Джорджо Кьеллини может получить отдых, так как совсем недавно восстановился после травмы икры. А Леонардо Бонуччи травмирован и сможет вернуться лишь к финалу стыков, если Италия туда выйдет.

Отмечается, что Джованни Ди Лоренцо также выбыл из строя, его заменит Алессандро Флоренци. Эмерсон с большой долей вероятности будет играть на позиции левого защитника.

Вместо Кьеллини и Бонуччи главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассчитывает на Франческо Ачерби и Алессандро Бастони.

Матч между Италией и Северной Македонией состоится в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» 24 марта. Начало – 22:45 мск.