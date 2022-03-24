Агент Языджи опроверг информация о возможном переходе футболиста в «Трабзонспор»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг информация о возможном переходе футболиста в «Трабзонспор».



«Информация о том, что «Трабзонспор» решил вернуть Языджи — неправда.



Юсуф очень доволен своим положением в ЦСКА. Он забивает голы, делает ассисты, а самое главное — команда побеждает вместе с ним. Языджи любит всех своих товарищей по команде, людей в клубе и болельщиков. В Москве Юсуф вернулся к своей истинной игре», — сказал агент футболиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.



Юсуф Языджи — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции, выступающий на правах аренды за российский клуб ЦСКА (Москва).



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