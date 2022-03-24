Агент Языджи рассказал, в каком случае футболист может покинуть ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, в каком случае футболист может покинуть клуб
«Если Юсуф и уйдёт, то это будет большой европейский клуб. Сейчас у нас достаточно контактов, за ним следят многие клубы. Но даже если мы уйдём отсюда, то нам нужно договориться с ЦСКА. Мы никого не бросаем — не можем таким образом поступить с клубом. Единственное, чего сейчас хочет Юсуф, — больше болельщиков на матчах.
Все желают такого качественного игрока, но сейчас Языджи хочет бороться за успех ЦСКА до последнего», — сказал агент футболиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Юсуф Языджи — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции, выступающий на правах аренды за российский клуб ЦСКА (Москва).
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