Япония и Саудовская Аравия вышли на чемпионат мира — 2022

В матче 9-го тура отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Японии обыграла национальную команду Австралии со счётом 2:0. Встреча проходила в Сиднее (Австралия), оба гола в составе японцев забил Каору Митома.

Благодаря этой победе сборная Японии набрала 21 очко и поднялась на первое место в турнирной таблице группы В. Австралия (15) – на третьем месте. Австралийцы потеряли математические шансы догнать Саудовскую Аравию, которая занимает второе место, имея в своём активе 19 очков и матч в запасе.

До конца отборочного этапа остался всего один тур. Таким образом, можно констатировать, что Япония и Саудовская Аравия вышли на чемпионат мира – 2022.

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