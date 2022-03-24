Япония и Саудовская Аравия вышли на чемпионат мира — 2022
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В матче 9-го тура отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Японии обыграла национальную команду Австралии со счётом 2:0. Встреча проходила в Сиднее (Австралия), оба гола в составе японцев забил Каору Митома.
ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 9-й тур
24 марта 2022, четверг. 12:10 МСК
Австралия
Окончен
0 : 2
Япония
0:1 Митома – 89' 0:2 Митома – 90+4'
Благодаря этой победе сборная Японии набрала 21 очко и поднялась на первое место в турнирной таблице группы В. Австралия (15) – на третьем месте. Австралийцы потеряли математические шансы догнать Саудовскую Аравию, которая занимает второе место, имея в своём активе 19 очков и матч в запасе.
До конца отборочного этапа остался всего один тур. Таким образом, можно констатировать, что Япония и Саудовская Аравия вышли на чемпионат мира – 2022.
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