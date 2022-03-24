Министр спорта РФ высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Это было согласованное предложение. Насколько оно актуально, посмотрим. Понятно, что большинство легионеров не сможет выступать или уже отказалось. Мы не видим необходимости сейчас оперативно реагировать и вносить изменения в уже согласованный проект — не более 8 легионеров на поле, 13 в заявке. Посмотрим. Это ведь не более восьми игроков на поле, а всё, что «не более», должно разумным образом регулироваться руководством РФС, Российской Премьер-Лиги, клубами.

Надеюсь, что такой, если можно назвать, кризис легионеров даст возможность повышения конкуренции внутри российского футбола как для спортсменов, так и для тренеров», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».