Бывший тренер «Рубина» Шаронов высказался о переходе Кварацхелии в батумское «Динамо»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».
«Уход Кварацхелии — это данность того, что происходит сейчас. Дело ведь не только в Хвиче. Сами знаете, уходит очень много игроков. Очевидно, что это потеря для команд. Наступает важное время оценить работу каждой академии. Дело не в возрасте, а в том, насколько сейчас готовы футболисты. Готовность — это качества, которыми обладает игрок. Потому что мы часто слышим: опытный, неопытный футболист, а главный вопрос — в готовности.
Сейчас время, когда именно академии компенсируют ушедших. Часто говорится про развитие футболистов, про одно, другое, но акцент делается на результат. Для меня важно, чтобы игроки выигрывали: но самое важное, каким способом они это делают. Очень важно, что у каждого клуба должна быть философия. Какая — другой вопрос. Философия не на бумаге, а которая реализовывается. Примеров в Европе очень много — я не говорю про топ-клубы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 24 марта 2022
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