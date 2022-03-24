Бывший тренер «Рубина» Шаронов высказался о переходе Кварацхелии в батумское «Динамо»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

«Уход Кварацхелии — это данность того, что происходит сейчас. Дело ведь не только в Хвиче. Сами знаете, уходит очень много игроков. Очевидно, что это потеря для команд. Наступает важное время оценить работу каждой академии. Дело не в возрасте, а в том, насколько сейчас готовы футболисты. Готовность — это качества, которыми обладает игрок. Потому что мы часто слышим: опытный, неопытный футболист, а главный вопрос — в готовности.



Сейчас время, когда именно академии компенсируют ушедших. Часто говорится про развитие футболистов, про одно, другое, но акцент делается на результат. Для меня важно, чтобы игроки выигрывали: но самое важное, каким способом они это делают. Очень важно, что у каждого клуба должна быть философия. Какая — другой вопрос. Философия не на бумаге, а которая реализовывается. Примеров в Европе очень много — я не говорю про топ-клубы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.