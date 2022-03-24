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Месут Озил исключён из состава «Фенербахче» из-за конфликта с тренером

Месут Озил исключён из состава «Фенербахче» из-за конфликта с тренером
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил исключён из состава, сообщает Football.London.

По информации источника, во время матча 30-го тура чемпионата Турции с «Коньяспором» (2:1) хавбек вступил в словесную перепалку с и. о. главного тренера команды Исмаилом Карталом. Озил был заменён в перерыве матча. Помимо немца, из состава также исключили хавбека Озана Туфана.

Озилу и Туфану не разрешат тренироваться с основой перед матчем с «Кайсериспором». Возможно, Озилу придётся искать новый клуб, если летом в «Фенербахче» не придёт другой тренер.

Немецкий полузащитник выступает за турецкую команду с января 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Озил сыграл в 22 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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