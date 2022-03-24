Павел Погребняк высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Я всегда за конкуренцию! По идее, с введением нового лимита она должна увеличиться. Но только в том случае, если легионеры не уедут», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

На недавнем исполкоме РФС было принято решение установить начиная с сезона-2022/2023 для участников чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров.

А также установить начиная с сезона-2022/2023 для участников чемпионата обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

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