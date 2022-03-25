Бонек: если бы всё зависело от меня, исключил бы Россию и Беларусь из всех соревнований

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек высказался о санкциях в отношении российского и белорусского футбола.
«УЕФА забрал у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, когда российские самолёты ещё летали над Европой. Затем исключил все российские команды из всех соревнований. По мере развития геополитической ситуации было решено, что и на Беларусь будут наложены гигантские ограничения.
Говорили, что Бонек защищает Беларусь в УЕФА, но это чушь. Бонека спросили, поддерживает ли он введение санкций против Беларуси. Я ответил, что полностью за. И так проголосовали все, в том числе представитель Украины.
Им больше не с кем играть. Им пришлось бы просить Индию и Бахрейн сыграть с ними товарищеский матч.
Почему УЕФА не пошёл до конца? Потому что приходится принимать решения, которые можно отстоять перед вышестоящими органами. Все наказанные потом обращаются в независимые суды. В деле России Спортивный арбитражный суд дважды рассматривал запросы Российской Федерации и дважды их отклонил.
Я бы также попросил не упоминать УЕФА и ФИФА так, как будто это одно и то же. Это разные организации с разными мнениями по определённым вопросам, с разными приоритетами.
Если бы всё зависело только от меня, я бы исключил Беларусь и Россию из всех соревнований», — цитирует Бонека Polsat Sport.
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