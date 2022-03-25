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Уэльс обыграл Австрию благодаря дублю Бэйла и вышел в финал отбора к ЧМ-2022

Уэльс обыграл Австрию благодаря дублю Бэйла и вышел в финал отбора к ЧМ-2022
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В ночь с 24 на 25 марта мск на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса принимала национальную команду Австрии. Хозяева одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл. На 51-й Бэйл оформил дубль, ему ассистировал Бен Дэвис. На 64-й минуте один мяч отыграл австрийский полузащитник Марсель Забитцер, голевой пас отдал Штефан Лайнер.

Таким образом, Уэльс в финале отбора встретится с лучшей командой в противостоянии между сборными Украины и Шотландии.

В группе Е отбора на чемпионат мира Уэльс встречался с командами Бельгии, Чехии, Эстонии и Беларуси. Валлийцы с 15 очками в восьми матчах заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Бельгии (20).

Австрия в рамках отбора на турнир в группе F встретилась с национальными командами Дании, Шотландии, Израиля, Фарерских островов и Молдавии. Австрийцы заняли четвёртое место в группе с 16 очками в активе. С первого места на ЧМ квалифицировалась сборная Дании (27).

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - 1/2 финала
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Бэйл – 25'   2:0 Бэйл – 51'   2:1 Забитцер – 64'
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