Бэйл прокомментировал победу Уэльса над Австрией в стыках ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу команды над Австрией (2:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022, в котором форвард отметился дублем.
«Это был очень важный матч для нас. Мы знали это. Должны были показать себя, выложиться по полной и использовать наш опыт в ответственных играх. Это идеальный сценарий. Я могу отличиться со штрафного, когда у меня есть возможность играть. Было приятно видеть, как мяч залетает в сетку. Первый гол придал нам уверенности. Второй мяч получился симпатичным. Половина работы сделана. Мы будем наслаждаться сегодняшним вечером. Впереди у нас ещё одна сложная игра против Шотландии или Украины. Мы будем готовы к ней, когда она состоится», — цитирует Бэйла BBC со ссылкой на Sky Sports.
В финале отбора Уэльс встретится с лучшей командой в противостоянии между сборными Украины и Шотландии.
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