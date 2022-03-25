Советник Федуна Камоцци назвал позором невыход сборной Италии на ЧМ-2022

Итальянский агент и советник владельца московского «Спартака» Франко Камоцци отреагировал на поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира отбора к ЧМ-2022.

«Невыход на ЧМ — позор. Нет оправдания такому результату. Проблема не в том, что нужно менять тренера… Хватит обвинять тренеров — это футболисты выходят на поле и играют. Нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Ещё нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной Италии. Давайте начнём с того, кем мы являемся на данный момент. Восстановим сильную сборную Италии вместе с Манчини!» — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).