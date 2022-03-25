«Барселона» включилась в гонку за Мбаппе благодаря кредиту и спонсорскому контракту

23-летний французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе привлёк внимание ещё одного испанского гранда – каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Get Spanish Football News со ссылкой на авторитетное издание L’Equipe.

Как отмечает источник, в «Барселоне» уверены, что они могут конкурировать в финансовом плане за подписание игрока такого уровня и готовы сделать предложение, которое привлекло бы Мбаппе. Благодаря недавнему кредиту в размере € 595 млн от Goldman Sachs и сделке на € 70 млн в год от нового спонсора Spotify каталонский клуб уверен, что теперь ему по силам осуществить переход Килиана на правах свободного агента.

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Фаворитом на игрока считался мадридский «Реал», однако в случае появления предложения от сине-гранатовых представители Мбаппе готовы выслушать и его. В свою очередь, в «Барселоне» желают, чтобы футболист перед принятием решения побеседовал с главным тренером клуба – Хави, который смог бы ему изложить цели каталонцев на будущее.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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