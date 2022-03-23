«ПСЖ» нацелился на Холанда. Эрлингу готовы предложить такую же зарплату, что давали Мбаппе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает Cadena Ser.



По информации источника, парижане видят в норвежце замену форварду Килиану Мбаппе, который, вероятно, перейдёт в «Реал». Руководство «ПСЖ» готово предложить Холанду такую же зарплату, что давало Мбаппе по новому контракту. Французский клуб видит в Эрлинге главную звезду проекта.



Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.



В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

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