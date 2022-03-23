Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» нацелился на Холанда. Эрлингу готовы предложить такую же зарплату, что давали Мбаппе

«ПСЖ» нацелился на Холанда. Эрлингу готовы предложить такую же зарплату, что давали Мбаппе
Комментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает Cadena Ser.

По информации источника, парижане видят в норвежце замену форварду Килиану Мбаппе, который, вероятно, перейдёт в «Реал». Руководство «ПСЖ» готово предложить Холанду такую же зарплату, что давало Мбаппе по новому контракту. Французский клуб видит в Эрлинге главную звезду проекта.

Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.

В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Новость по теме
Пункт об отступных Холанда в € 75 млн действует только до 30 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022