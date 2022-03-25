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Сборная Бразилии разгромила Чили, Неймар забил победный гол

Сборная Бразилии разгромила Чили, Неймар забил победный гол
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Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала Чили. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Победу одержали хозяева — 4:0.

На 44-й минуте счёт открыл Неймар, реализовавший пенальти. В компенсированное время отличился Винисиус Жуниор, которому ассистировал Антони. На 70-й минуте третий гол в ворота Клаудио Браво забил Филиппе Коутиньо, реализовав 11-метровый удар. В компенсированное время ко второму тайму отличился Ришарлисон.

Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команда одержала вторую победу подряд. Чилийцы находятся на седьмой строчке. В их активе 19 баллов.

В следующем туре бразильцы сыграют с Боливией в гостях, а сборная Чили на домашнем стадионе встретится с Уругваем.

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ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 17-й тур
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Бразилия
Окончен
4 : 0
Чили
1:0 Неймар – 44' (пен)   2:0 Винисиус Жуниор – 45+1'   3:0 Коутиньо – 72' (пен)   4:0 Ришарлисон – 90+1'
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