Сборная Италии не выходила в плей-офф чемпионата мира с 2006 года

5 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд.

Кроме того, Италия не выходила в плей-офф мирового первенства с момента триумфального ЧМ-2006. В 2010 и 2014 году «макаронники» пробились в финальную стадию чемпионата мира, но не сумели выйти из группы. А на розыгрыши турнира 2018 и 2022 годов итальянцы, как было сказано ранее, не попали.

Напомним, на Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию. Ранее сборная Италии обновила мировой рекорд серии без поражений – 36 матчей подряд.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».