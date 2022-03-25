Курьёзный автогол — в видеообзоре матча сборных Венгрии и Сербии

24 марта состоялся товарищеский матч, в котором сыграли сборные Венгрии и Сербии. Встреча прошла на поле стадиона «Пушкаш Арена» в Будапеште. Она завершилась победой сербской национальной команды со счётом 1:0.
Исход встречи решил курьёзный автогол, который случился на 35-й минуте. Его забил защитник сборной Венгрии Жолт Надь. После этого игра успокоилась, поэтому счёт не изменился. По ходу встречи судья дал две жёлтые карточки – их получили полузащитники национальной команды Венгрии Андраш Шефер и Даниэль Газдаг. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Филип Глова из Словакии.
Сборная Венгрии проведёт ещё один товарищеский матч. 29 марта она сыграет с Северной Ирландией. В этот же день национальная команда Сербии проведёт встречу с Данией.
- 25 марта 2022
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