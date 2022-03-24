Роналду, Языджи и сборная Италии борются за чемпионат мира — 2022! LIVE

Сегодня шансов на турнир лишатся четыре команды. Следите за ходом событий в нашем онлайне!

Всем привет! Сегодня, 24 марта, в Европе пройдут первые стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022. К сожалению, сборная России не сыграет свой матч с Польшей – команда была отстранена от соревнования решением ФИФА. Но борьба за поездку в Катар продолжается у других команд!

Сегодня пройдут четыре матча: Португалия – Турция (путь С), Италия – Северная Македония (путь С), Швеция – Чехия (путь B) и Уэльс – Австрия (путь А). Все матчи начнутся в 22:45 по московскому времени. Победители пар встретятся между собой. Тот, кто одержит победу в матче Уэльс – Австрия, сыграет с победителем пары Шотландия – Украина (игра перенесена), а сильнейший в игре между Швецией и Чехией встретится со сборной Польши.

Мы проведём для вас онлайн-трансляцию всех четырёх матчей и будем рассказывать о самых главных моментах этих встреч. Не пропустите!