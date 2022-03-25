Италия сравнялась с Англией в списке чемпионов мира, пропустивших больше всего мундиалей

В ночь на 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось сенсационной победой македонцев со счётом 1:0. Подопечные Роберто Манчини пропустят второй чемпионат мира подряд.
«Скуадра адзурра» — единственный из восьми чемпионов мира, которому не удалось отобраться на ЧМ-2022 в Катаре. В XXI веке чемпионат недосчитается обладателя титула всего в третий раз: в 2005 году Уругвай уступил в стыках Австралии, а в 2017-м итальянцы — Швеции.
Италия после завоевания первого титула чемпиона мира (всего — четыре) не попала в финальный турнир ЧМ в третий раз, столько же пропусков у чемпиона мира — 1966 Англии. Больше них не проходил отборочный всего один экс-чемпион мира — Уругвай, пропустивший 8 финальных турниров.
- 25 марта 2022
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