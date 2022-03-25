«Барселона» интересуется подписанием нападающего «Манчестер Сити» Мареза

Нападающий английского «Манчестер Сити» Рияд Марез попал в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб интересовался возможной покупкой алжирского футболиста. Об этом сообщает Foot Mercato.



31-летний Марез стал игроком «горожан» в 2018 году, перейдя из «Лестер Сити» за € 67,8 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 36 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал семь результативных передач. Соглашение Мареза с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость алжирца оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» в рамках 29-го тура чемпионата Испании:

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