«Барселона» назвала «Баварии» сумму, которую готова заплатить за Роберта Левандовского

«Барселона» назвала сумму, которую каталонский клуб готов потратить на приобретение нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.
«Барселона» рассматривает возможность трансфера за € 50 млн, но в крайнем случае готова увеличить сумму до € 60 млн. Также ранее появилась информация, что клуб готов превысить зарплатный лимит для подписания поляка. Текущий контракт игрока с мюнхенской «Баварией» истекает летом 2023 года.
Отметим, что немецкий клуб также ведёт переговоры с игроком о новом контракте с повышением зарплаты.
Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
- 25 марта 2022
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