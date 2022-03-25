Литвинов и Игнатов вручили от «Спартака» пять инвалидных колясок детям
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Московский «Спартак» вручил пятерым детям фонда «Подарок Ангелу» брендированные клубные инвалидные коляски. Вручали инвалидные кресла активного типа лично полузащитники команды Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Видео опубликовано на YouTube-канале красно-белых.
В октябре «Спартак» вышел на матч с «Динамо» в форме с Доброшрифтом, где буквы и цифры были написаны детьми с диагнозом ДЦП. Подписанные футболки с матча были выставлены на аукцион и за час собрали 1 миллион рублей. Подопечные фонда приняли участие в программе «Сервис ТСР» (технических средств реабилитации) и получили инвалидные кресла активного типа.
Литвинов и Игнатов подарили детям футболки «Спартака» и билеты для них и их родителей на домашний матч с «Крыльями Советов» 1 мая.
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