Литвинов и Игнатов вручили от «Спартака» пять инвалидных колясок детям

Московский «Спартак» вручил пятерым детям фонда «Подарок Ангелу» брендированные клубные инвалидные коляски. Вручали инвалидные кресла активного типа лично полузащитники команды Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Видео опубликовано на YouTube-канале красно-белых.



В октябре «Спартак» вышел на матч с «Динамо» в форме с Доброшрифтом, где буквы и цифры были написаны детьми с диагнозом ДЦП. Подписанные футболки с матча были выставлены на аукцион и за час собрали 1 миллион рублей. Подопечные фонда приняли участие в программе «Сервис ТСР» (технических средств реабилитации) и получили инвалидные кресла активного типа.



Литвинов и Игнатов подарили детям футболки «Спартака» и билеты для них и их родителей на домашний матч с «Крыльями Советов» 1 мая.