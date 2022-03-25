Георгий Джикия верит, что летом сборную России вернут к соревнованиям

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал о желании сыграть на международной арене.

«Хочется вернуться на европейскую арену как можно скорее. Верю, что скоро всё закончится. Хотелось бы верить, что летом это уже случится. Что мы сможем сыграть квалификацию», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА ввели санкции против российского спорта. Так, сборная России по футболу была отстранена от участия в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, из-за чего лишилась шанса поехать на мировое первенство, а московский «Спартак» был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала турнира. Тренировочный сбор команда Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.