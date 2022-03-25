Сафонов: не знаю, откуда берётся информация, что «Краснодар» может не доиграть чемпионат

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ситуации в команде. Напомним, клуб приостановил или расторг контракт со всеми иностранными футболистами.



«У нас тяжёлая ситуация в «Краснодаре». Половина команды уехала. Дополнительный прилив сил тоже есть, приходят молодые футболисты. Результаты показывают, что у нас всё неплохо. В клубе с финансами всё нормально. Мы добираемся до матчей как можем. Весь вопрос в закрытом аэропорте.



Я не забыл про легионеров, долгий путь прошли. Важно поддерживать с ними общение. Мы должны справляться своими силами.



Команду не нужно успокаивать, у нас всё в порядке. Не знаю, откуда берётся информация, что мы можем не доиграть», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.