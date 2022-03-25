Карпин: слова Аршавина про сборы за забором? Пускай так считает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о целесообразности проведения нынешнего сбора.



«Говорили с ребятами, что на этом сборе они психологически более расслабленные, теорий стало меньше. Слова Аршавина? Пускай так считает. Зачем игрокам быть сейчас в клубах? Отдыхать четыре дня? Можно вообще не играть в футбол тогда, если вы боитесь травм. Мы тренируемся спокойно, чтобы их не было.



И мы, и молодёжка решили, что не нужно завтра заруб. Ни за что не играем, не хочется травм. Нагрузка будет распределена.



Мне кажется, что все игроки уже пережили ситуацию. Поплакали, порасстраивались, но сейчас нормально. Из молодёжки интересно посмотреть всех», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.